27 Ağustos 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antalya’da ‘Tarzan’ adam alarmı: Demirlere tırmandı, polislerden kaçıp şemsiyenin üzerine çıktı
Antalya’da 30 metrelik falezlerin yasak olan bölgesinden aşağı inen çıplak adam, ekiplere ter döktürdü. Önce yukarı çıkmak isteyen, ekipleri görünce de kaçan şahıs, demir bariyerlere tırmanarak polisten kaçıp bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. Şemsiyenin yırtılmasıyla dikkati dağılan adam aşağı atladığı anda yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.