Antalya’da ‘Tarzan’ adam alarmı: Demirlere tırmandı, polislerden kaçıp şemsiyenin üzerine çıktı

Antalya’da 30 metrelik falezlerin yasak olan bölgesinden aşağı inen çıplak adam, ekiplere ter döktürdü. Önce yukarı çıkmak isteyen, ekipleri görünce de kaçan şahıs, demir bariyerlere tırmanarak polisten kaçıp bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. Şemsiyenin yırtılmasıyla dikkati dağılan adam aşağı atladığı anda yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.