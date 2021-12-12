12 Aralık 2021, Pazar
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Antalya’da şömineyi yakarken faciaya sebep oldu! İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü
Antalya’da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedinin kalbi durdu. Kediye itfaiye eri önce kalp masajı yaptı, peşinden de suni teneffüsle yeniden hayata döndürdü. Yangının çıkma sebebinin kedinin sahibi Julia Özdoğan’ın (45) şömineyi benzinle yakmaya çalışması olduğu ortaya çıktı.