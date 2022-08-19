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Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 19.08.2022 16:54
Antalya’da cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga eden gençlerin o anları adeta box ringleri aratmadı. Arkadaşlarını ayırmak isteyen iki gencin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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