19 Ağustos 2022, Cuma
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Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi
Antalya’da cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga eden gençlerin o anları adeta box ringleri aratmadı. Arkadaşlarını ayırmak isteyen iki gencin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.