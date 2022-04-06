06 Nisan 2022, Çarşamba
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Antalya'da skandal görüntüler! Hastalar sağlık merkezine alınmadı iddiasına inceleme başlatıldı
Antalya’da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Haberin ardından hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.