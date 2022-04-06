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Videolar Yaşam Videoları Antalya'da skandal görüntüler! Hastalar sağlık merkezine alınmadı iddiasına inceleme başlatıldı

Antalya'da skandal görüntüler! Hastalar sağlık merkezine alınmadı iddiasına inceleme başlatıldı

DHA
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Giriş: 06.04.2022 16:24
Antalya’da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Haberin ardından hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.
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