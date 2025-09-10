10 Eylül 2025, Çarşamba

Antalya’da silahlı saldırı:1’i turist 3 yaralı

Antalya'da silahlı saldırı:1'i turist 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 00:52
Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinin önünde oturan ve akraba oldukları bildirilen 2 kişiye motosikletle gelen ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işyerinin önünde oturan 2 kişi ile birlikte o sırada işyerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu bir kadın turist de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganların olay yerinden motosikletle hızla uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
