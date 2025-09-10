Antalya’da silahlı saldırı:1’i turist 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinin önünde oturan ve akraba oldukları bildirilen 2 kişiye motosikletle gelen ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işyerinin önünde oturan 2 kişi ile birlikte o sırada işyerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu bir kadın turist de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganların olay yerinden motosikletle hızla uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

