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Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 16:48
Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
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