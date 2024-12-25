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Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.12.2024 01:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün ‘turuncu’ kodla uyarılan Antalya’da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İl genelinde yağıştan en fazla etkilenen Manavgat ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak sebebiyle birçok mahallede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sebebiyle yüksek yerlerden gelen yağmursuyu Manavgat’tan geçen D400 karayolunda ulaşımı engelledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yoldaki suyu boşaltmak amacıyla yol kenarında bulunan kaldırım iş makineleri ile söküldü. Bunun üzerine karayolunda bulunan su, Aydınevler Mahallesi’ni sular altında bıraktı. Sokaklar göle dönerken, birçok evin bahçesi ve zemin katlarına su girdi. İhbar üzerine olay yerine Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer yetkililer geldi. İş makineleri yardımıyla suyun mahallelere akmasının önüne geçmek amacıyla çalışma yapıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaldırımların kırılarak şehir merkezine su bırakılmasına tepki gösterdi.
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Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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