Antalya'da sel riski var mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

Hava nasıl olacak? Yağışlı hava hangi bölgelerde etkili? Soğuk hava ne kadar sürecek? Hangi bölgelerde kar var? Yağışlar ne kadar sürecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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