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Antalya'da sel riski var mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 14:43
Hava nasıl olacak? Yağışlı hava hangi bölgelerde etkili? Soğuk hava ne kadar sürecek? Hangi bölgelerde kar var? Yağışlar ne kadar sürecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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