19 Mayıs 2022, Perşembe
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Antalya'da sel felaketi: 48 küçükbaş hayvan telef oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. 5 Mahallede etkisi yoğun bir şekilde hissedilen yağışta 48 küçükbaş hayvan telef oldu.