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Antalya’da satırlı dehşet kamerada! Eşinin gerçek yüzünü 3 ay sonra gördü | Anlattıkları kan dondurdu

İHA
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Giriş: 17.03.2023 16:24
Dehşete düşüren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği ve devamlı şiddet gördüğü kocasının kendisine yaptıklarını eve taktırdığı kamera ile kayıt altına alan 39 yaşındaki Ç.G. korku dolu anları anlattı. Kocasının alkol aldığı zaman kendisini kaybettiğini belirten kadın, "Bana ve kızlarıma satırla saldırdı. Aynı apartmanda yaşayan annesi ve kız kardeşine de şiddet uyguluyor." dedi. İşte korkunç olayın detayları...
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