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Antalya’da şaşkına çeviren olay! Yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Bir daha geri dönmedi...

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Giriş: 10.05.2023 09:23
Görenleri şoke eden olay Antalya’da yaşandı. Yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. İşte o görüntüler...
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