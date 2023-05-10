10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Antalya’da şaşkına çeviren olay! Yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Bir daha geri dönmedi...
Görenleri şoke eden olay Antalya’da yaşandı. Yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. İşte o görüntüler...