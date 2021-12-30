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Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor | Eğitime ara verildi, dere taştı köprü su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 15:21
Sağanak uyarısı sonrası okulların tatil edildiği Antalya'da yağış başladı ve etkisini giderek artırıyor. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı. Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Öte tandan Muğla'nın Marmaris ilçesine son 24 saatte 200 kilogram yağış düştü. İlçede su baskınları yaşandı, tekneler karaya oturdu. Bölgeden son detayları A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
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