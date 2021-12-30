Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor | Eğitime ara verildi, dere taştı köprü su altında kaldı

Sağanak uyarısı sonrası okulların tatil edildiği Antalya'da yağış başladı ve etkisini giderek artırıyor. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı. Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Öte tandan Muğla'nın Marmaris ilçesine son 24 saatte 200 kilogram yağış düştü. İlçede su baskınları yaşandı, tekneler karaya oturdu. Bölgeden son detayları A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.

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