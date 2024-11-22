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Antalya'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü

Antalya'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 12:36
Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok işyeri ve tarım arazilerini sular bastı. Bazı ulaşım yolları kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde yağış etkili olmaya devam ediyor. Serik ilçesi Orta mahalle ve Yeni mahallede dün gece etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaflar su baskınları ile karşılaştı. Esnaf kendi imkanları ile iş yerlerindeki suları temizlemeye başladı. Eczane Çalışanı Mehmet Topal, "Sabah arkadaşlar aradı hemen geldim. İşyerini sular basmış. Arka kapıdan girmiş su her yeri basmış" dedi. Diğer esnaflarda sabah yaşadıkları su baskını nedeniyle zararlarının olduğunu dile getirdi. Öte yandan Merkez Mahallesi mezbaha mevkiinde meydana gelen su birikintisi ve sel nedeniyle Serik'e bağlı bazı mahallelerin ulaşım yolları ulaşıma kapandı. Küçük araçlar yoldan geçemeyip geri dönüyor. Aynı bölgede nar ve portakal bahçeleri de sular altında kaldı.

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