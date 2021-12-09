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Antalya’da ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı

İHA
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Giriş: 09.12.2021 12:24
Antalya’da ressam Emel Dural'ın sokakta görerek sahiplendiği kedi sahibine masaj yapıyor. Dural, "O kadar kedi besledim ama Tarçın başka bir karakter. Sürekli masaj yapıyor, ben yoruluyorum o yorulmuyor" dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Emel Dural, geçimini resim yaparak sağlıyor. Atölyesinde yaptığı resimler sonrası yorulunca 'Tarçın' adını verdiği kedisi hemen yanına gelip kollarına ve ellerine masaj yapıyor. Tarçın'ın yaptığı masajla ruhen ve bedenen dinlendiğini anlatan Emel Dural, "Ben Tarçın'ı 3 hafta önce sokakta sevdim, sonra atölyeme geldi. Çok cana yakın bir kedi. Evde de bir kedim var, o yüzden götüremiyorum. Burada sabah gelince mamasını veriyorum. Atölyemde sabaha kadar duruyor. Doğuştan masör olarak doğmuş kedimiz. Her zaman bir saat kadar omuzlarıma, ellerime, kollarıma ve bacaklarıma masaj yapıyor. Ruhen ve bedenen beni dinlendiriyor. Karşılığında da mamasını alıyor ve uyuyor. O kadar kedi besledim ama Tarçın başka bir karakter. Özellikle kıyafetimi ağzına alıyor, sonra transa geçip sürekli masaj yapıyor. Ben yoruluyorum o yorulmuyor. Yaptığı masaj bana çok iyi geliyor, adeta meditasyon gibi. O da benimle burada huzurlu" şeklinde konuştu. Kedisinin ilk masaj yaptığı anı anlatan Dural, "Bir gün kucağıma geldi. Ben o anda resim yapıyordum, başladı vücudumu ovmaya. Öylelikle başladı" dedi.
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