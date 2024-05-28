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Antalya’da rekor düzeyde Metamfetamin yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:23
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Döşemealtı’nda uyuşturucu imalatı yapılan bir adreste yapılan operasyonda rekor düzeyde metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi
Antalya’da rekor düzeyde Metamfetamin yakalandı
Antalya’da rekor düzeyde Metamfetamin yakalandı
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