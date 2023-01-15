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Antalya'da polis aracına kurşun yağdıran saldırganlar yakalandı

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Giriş: 15.01.2023 11:50
Antalya'da bir iiş yerine silahla saldırı düzenleyen kişiler uzaklaşmak isterken polisler tarafından çevrelendi. Polis araçlarına da kurşun yağdıran saldırganlar yakalanarak cezaevine gönderildi. İçinde polislerin bulunduğu otomobile 5 kurşun isabet ettiği belirtildi.
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