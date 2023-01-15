15 Ocak 2023, Pazar
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Antalya'da polis aracına kurşun yağdıran saldırganlar yakalandı
Antalya'da bir iiş yerine silahla saldırı düzenleyen kişiler uzaklaşmak isterken polisler tarafından çevrelendi. Polis araçlarına da kurşun yağdıran saldırganlar yakalanarak cezaevine gönderildi. İçinde polislerin bulunduğu otomobile 5 kurşun isabet ettiği belirtildi.