Antalya’da pitbul dehşeti; Bebeğin yanağını kopardı, babanın kolu ve bacağını ısırdı

Antalya'da pitbull cinsi köpek, market içinde saldırdığı 11 aylık Sadrettin bebeğin yanağını ve kulağını kopardı, oğlunu kurtarmak isteyen Hasan Kaçar'ı (33) ise kolu ve bacağından ısırdı. Köpeğin sahibinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Kaçar, "Oğlum hayatı boyunca bu izleri taşıyacak. Köpeğin sahibinin ceza almasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Market işleten Hasan Kaçar'ın eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete geldi. Bu sırada sahibinin market önünde tasmasını bıraktığı pitbull cinsi köpek, Sadrettin bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen bebeğin babası Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Köpek Sadrettin bebeğin sol yanağını ısırıp, kulağını kopardı, babasının ise kolu ve bacağını ısırdı. Saldırı sonrası sahibi köpeği alıp uzaklaşırken, Hasan Kaçar ile oğlu ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yanağına ve kulağına onlarca dikiş atılan Sadrettin bebek ile babası, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hasan Kaçar, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.