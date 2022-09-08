08 Eylül 2022, Perşembe
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Antalya’da panik anları! Otizmli genç balkondan marketin içine düştü
Antalya’da otizm hastası bir genç konakladığı pansiyonun birinci katından marketin tentesinden içeri düştü. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.