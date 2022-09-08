08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da panik anları! Otizmli genç balkondan marketin içine düştü

Antalya’da panik anları! Otizmli genç balkondan marketin içine düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2022 15:42
Antalya’da otizm hastası bir genç konakladığı pansiyonun birinci katından marketin tentesinden içeri düştü. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
Balkondan marketin içine düştü!
Balkondan marketin içine düştü!
Sosyal medyada tıklanma uğruna ölümden döndü!
Sosyal medyada tıklanma uğruna ölümden döndü!
Ünlü oyuncunun annesi intihar etti
Ünlü oyuncunun annesi intihar etti
Orman ürünleri fabrikasına yangın
Orman ürünleri fabrikasına yangın
Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız?
Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız?
Hain evlat ailesine kabus oldu
Hain evlat ailesine kabus oldu
Denize giren kardeşlerin kahreden sonu!
Denize giren kardeşlerin kahreden sonu!
Selçuk Bayraktar Hürkuş’a özel şarkıya klip hazırlattı
Selçuk Bayraktar Hürkuş'a özel şarkıya klip hazırlattı
Genç kıza halk otobüsü çarpınca...
Genç kıza halk otobüsü çarpınca...
Sokak ortasında kadına yumruklu saldırı!
Sokak ortasında kadına yumruklu saldırı!
Daha Fazla Video Göster