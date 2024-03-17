Antalya'da oy kuyruğu! Görenler telefona sarıldı

Rusya'da seçimler sürüyor. Antalya'da yaşayanlar Ruslar da oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. A Haber muhabiri Hakan Gürkan o noktadan detayları aktardı.

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