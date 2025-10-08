08 Ekim 2025, Çarşamba

Antalya’da otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 19:38
Antalya'da bir kişi, otoparkta yürüdüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısı sonucu sağ bacağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
