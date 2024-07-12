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Antalya’da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 20:01
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun- Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi.
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Antalya’da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı!
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