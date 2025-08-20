Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp trafik direğini devirerek takla attı. Kazada araç sürücüsü U.S.B. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören vatandaş Can Güçlü, otomobilin ışıklardan çıktıktan sonra savrularak refüje çarptığını ve takla attığını söyledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN