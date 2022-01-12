12 Ocak 2022, Çarşamba
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Antalya’da otobüs 9 araca çarptı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı. Otobüs kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi. Kazada ilçe emniyet müdürü koruması ve 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen vatandaşlar yaptı. Ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.