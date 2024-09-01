01 Eylül 2024, Pazar
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Antalya'da ormanlık alanda oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı
Antalya'da, yağmur öncesi ormanlık alanda oluşan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir zarara yol açmadı.