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Antalya'da orman yangını: Kontrol altına alındı

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Giriş: 09.10.2023 13:15
Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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