Antalya'da öfkeli kız öğrencinin elinden ekmek bıçağını elinden zor aldılar

Antalya’da liseli kızların birbirine girdiği kavgada taraflardan birinin elindeki ekmek bıçağı ortalığı karıştı. Genç kızın elindeki bıçak bir erkek öğrenci tarafından güçlükle alınabildi.

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Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün okul çıkış saatinde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı okulda eğitim gören kız öğrenciler okul yakınında bulunan parkta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken liseli kızlardan birinin elinde görülen ekmek bıçağı paniğe sebep oldu. Elinde bulundurduğu ekmek bıçağını rastgele şekilde sallamaya başladığını gören bir öğrenci genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız ekmek bıçağını bırakmamak için direndi. Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken bıçağı alan kişi de elinden hafif şekilde yaralandı. Olay anı ise çevrede bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu ile çekildi.