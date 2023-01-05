05 Ocak 2023, Perşembe
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Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı
Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.