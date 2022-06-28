28 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antalya’da manzara seyretmek için falezlere çıktı, tuvaletini yaparken metrelerce aşağı düştü
Antalya’da, gece saatlerinde 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri geçen 43 yaşındaki Yasin Gökmen, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek düştü. 15 metre yuvarlanan Gökmen, gün doğumunun ardından ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.