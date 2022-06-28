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Antalya’da manzara seyretmek için falezlere çıktı, tuvaletini yaparken metrelerce aşağı düştü

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Giriş: 28.06.2022 12:03
Antalya’da, gece saatlerinde 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri geçen 43 yaşındaki Yasin Gökmen, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek düştü. 15 metre yuvarlanan Gökmen, gün doğumunun ardından ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.
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Tuvaletini yaparken falezlerden düştü
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü
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