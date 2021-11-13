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Antalya'da kuyumcunun öldüğü dehşet soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 13.11.2021 10:06
Antalya'da kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü silahla öldürüp, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan şüpheli Afyonkarahisar’da polisin çalışmasıyla yakalandı. Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkânına gelen kar maskeli şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurdu. Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altın alarak kayıplara karışmıştı.


Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Olayın ardından şahsın kaçabileceği kent güzergahlarında güvenlik önlemleri alınırken, şahıs Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. Kütahya karayolunda yakalanan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 adet kalaşnikof marka uzun namlu silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet şarjör içerisinde kalaşnikof mermisi ele geçirilmiş, ayrıca araç içerisinde ve üst aramasında, 100 bin TL banknot, bir kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Şahıs ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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