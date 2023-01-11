Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu, yollar göle döndü

Son dakika haberleri… Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Falezler ve Konyaaltı sahili'nde dev dalgalar oluştu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi, uçan levhalar araçlara zarar verdi. Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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