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Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu, yollar göle döndü

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 15:29
Son dakika haberleri… Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Falezler ve Konyaaltı sahili'nde dev dalgalar oluştu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi, uçan levhalar araçlara zarar verdi. Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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