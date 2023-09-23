Antalya'da korkutan yangın! Teknelere sıçradı

Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı. Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı