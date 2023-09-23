23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da korkutan yangın! Teknelere sıçradı

Antalya'da korkutan yangın! Teknelere sıçradı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2023 14:49
Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı. Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı
Antalya’da korkutan yangın!
Antalya'da korkutan yangın!
Cinayetten sonra bakın ne yapmış!
Cinayetten sonra bakın ne yapmış!
Türkiye’ye çöl tozu geliyor!
Türkiye'ye çöl tozu geliyor!
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
Navigasyon kazaları artıyor
Navigasyon kazaları artıyor
’Vücut yedek parçası’ üretiyorlar
'Vücut yedek parçası' üretiyorlar
Kütahya’da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Beyaz altında hasat vakti
Beyaz altında hasat vakti
Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı?
Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı?
Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor?
Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor?
Orman varlığı yüzde 20 arttı
Orman varlığı yüzde 20 arttı
Daha Fazla Video Göster