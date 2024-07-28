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Antalya'da korkutan yangın

Antalya'da korkutan yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 11:28
Antalya'da çöplükte başlayan yangın seralara sıçradı. Alevleri kontrol altına almak hiç kolay olmadı.
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