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Antalya’da korku dolu anlar! Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda kurtardı

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Giriş: 19.12.2022 15:07
Antalya’da bir genç 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekipleri, çırpınarak kendisini boşluğa bırakmaya çalışan genci son anda çekerek kurtardı.
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