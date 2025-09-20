20 Eylül 2025, Cumartesi

Antalya’da kontrolden çıkan otomobil muz serasına girdi: 1 yaralı

Giriş: 20.09.2025 14:47
Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak yol kenarındaki muz serasına girdi. Yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.
