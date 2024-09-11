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Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı

Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 11:11
Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı.
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Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı
Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı
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