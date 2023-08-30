Antalya’da kazaya karışan “Zavadanak dayı” çıldırdı: Tur şirketinin ismi insan hayatından daha mı önemli?

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat karayolunda zincirleme kaza yaşandı. Tur aracı, trafik ışıklarında bekleyen arabalara arkadan çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Tur minibüsünün sürücüsü ise insanlara yardım etmek yerine; araçtaki firmanın ismini silmeye çalıştı. 'Zavadanak Bekir' olarak bilinen Bekir Varol da o anlarda çıldırdı ve “Tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli.” dedi.