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Antalya’da kazaya karışan “Zavadanak dayı” çıldırdı: Tur şirketinin ismi insan hayatından daha mı önemli?

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Giriş: 30.08.2023 14:17
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat karayolunda zincirleme kaza yaşandı. Tur aracı, trafik ışıklarında bekleyen arabalara arkadan çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Tur minibüsünün sürücüsü ise insanlara yardım etmek yerine; araçtaki firmanın ismini silmeye çalıştı. 'Zavadanak Bekir' olarak bilinen Bekir Varol da o anlarda çıldırdı ve “Tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli.” dedi.
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