Antalya'da kaza üstüne kaza! Yaralıya yardım eden vatandaşları minibüs ezdi

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araca çarpıp yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için ticari araçtan inen ve çevreden koşup gelen vatandaşların arasına minibüs daldı. Korkunç olayda yardım için gelen vatandaşlar ve yerdeki yaralı metrelerce sürüklenirken 1'i ağır dört kişi yaralandı.Minibüs sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçarken minibüs içindeki boş alkol kutuları dikkat çekti.