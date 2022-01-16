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Antalya’da kayıp ihbarı verilen yaşlı adamın cesedi bulundu

DHA
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Giriş: 16.01.2022 18:38
Antalya Gazipaşa’da 73 yaşınki Hasan Tan’dan haber alamayan komşuları durumu emniyet güçlerine bildirip kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tan’ın, evine 1 kilometre mesafede bulunan dere yatağında cesedi bulundu.
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