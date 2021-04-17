17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu

Antalya’da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2021 16:29
Güncelleme:17.04.2021 16:29
Antalya’da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Kardeşinin günler sonra cesedini bulan ağabey ise sinir krizi geçirdi.

Kentteki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

17 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması, UMKE, AFAD, AKUT, SKUT görevlilerinin yanı sıra çok sayıda ekip bugünde aramalarına devam etti. Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları Ahmet Uğur'un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde buldu. Yakınlarının polise haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşini günlerce arayan acı haber karşısında sinir krizi geçirdi. Kerim Uğur, sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uğur'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemşirenin kendini iple asarak yaşamına son erdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya sahilinde korkutan görüntüler! Her biri ölüm saçıyor
Antalya sahilinde korkutan görüntüler! Her biri ölüm saçıyor
Belgrad Ormanı'nda şoke eden görüntüler! Define avcıları delik deşik etti
Belgrad Ormanı'nda şoke eden görüntüler! Define avcıları delik deşik etti
Selimiye'nin ısıtma sistemi! İlk kez A Haber'de
Selimiye'nin ısıtma sistemi! İlk kez A Haber'de
Dikkat! Çamur yağabilir!
Dikkat! Çamur yağabilir!
Dünyanın en pahalısı! Fiyatı dudak uçuklattı
Dünyanın en pahalısı! Fiyatı dudak uçuklattı
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
Kısmi kapanmada kurallara uyuluyor mu?
Kısmi kapanmada kurallara uyuluyor mu?
Karıncalarla ilgili şaşırtan keşif! Bilim insanları şoke oldu
Karıncalarla ilgili şaşırtan keşif! Bilim insanları şoke oldu
Sırtlanların saldırısı maruz kalan aslan bakın ne yaptı
Sırtlanların saldırısı maruz kalan aslan bakın ne yaptı
Tren faciası kamerada! Tam o an
Tren faciası kamerada! Tam o an
ATV'DE Yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşuyor.
ATV'DE Yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşuyor.
Daha Fazla Video Göster