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Antalya’da kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu...

İHA
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Giriş: 21.12.2021 14:36
Antalya’nın Alanya ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkarak yola savruldu, elektrik direğine vuran sürücü ve arkadaşı yere düştü. Kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında sürücü ve yolcunun kask takmadığı görüldü. Edinilen bilgiye göre kaza, Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ali Berkcan Yörür'ün (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı önce elektrik direğine ardından da yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Yörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Nazar S. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı.
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