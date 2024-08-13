13 Ağustos 2024, Salı
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Antalya'da kasksız motosiklet sürücülerine yakın takip
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler artırıldı. 24 saat esası üzerinden devam eden parklar yaya yolları ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan uygulamalarda dün gece tüm ekiplerin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimde kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ve arkalarında yolcu olarak bulunan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Öte yandan cezadan kaçamayan vatandaşların verdikleri tepki kameralara anbean yansırken, yapılan uygulamayı bir bankta oturarak keyifle izlediğini dile getiren vatandaşın konuşmaları ise tebessüm ettirdi.