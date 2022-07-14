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Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü

İHA
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Giriş: 14.07.2022 16:29
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu’nda 29 yaşındaki bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü iddia edildi.
Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
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