14 Temmuz 2022, Perşembe
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Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu’nda 29 yaşındaki bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü iddia edildi.