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Antalya'da kan donduran olay! Tartıştığı kişileri minibüsle ezdi

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Giriş: 16.04.2024 16:59
Antalya'da bir iş yerinden çıkarak tartışan iki kişi, iş yeri sahibinin yakını olduğu iddia edilen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. Feci olayda minibüsün altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya'da kan donduran olay!
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