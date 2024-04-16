Antalya'da kan donduran olay! Tartıştığı kişileri minibüsle ezdi

Antalya'da bir iş yerinden çıkarak tartışan iki kişi, iş yeri sahibinin yakını olduğu iddia edilen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. Feci olayda minibüsün altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.