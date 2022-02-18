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Antalya'da kahreden tesadüf! Filmdeki ölüm rolü gerçek oldu

DHA
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Giriş: 18.02.2022 10:39
Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen Ayhan Akgün, film vizyona girmeden uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.
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