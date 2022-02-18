18 Şubat 2022, Cuma
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Antalya'da kahreden tesadüf! Filmdeki ölüm rolü gerçek oldu
Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen Ayhan Akgün, film vizyona girmeden uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.