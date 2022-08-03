03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da kahreden olay! 10 günlük bebeği ölüme terkettiler

Antalya'da kahreden olay! 10 günlük bebeği ölüme terkettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 13:15
Güncelleme:03.08.2022 13:18
Antalya’nın Aksu ilçesinde dut ağacının altına bırakılmış hemen hemen 10 günlük olduğu belirlenen bir erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek akabinde de hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri bebeği ölüme terk edenleri bulmak üzere 3 kameradan 100’ün üzerinde araç plakasını incelemeye aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

10 günlük bebeği ölüme terkettiler
10 günlük bebeği ölüme terkettiler
Arkadaşı için saçlarını bağışladı
Arkadaşı için saçlarını bağışladı
Dünyanın en uzun ağacı artık ziyarete kapalı
Dünyanın en uzun ağacı artık ziyarete kapalı
‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’
‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’
Öz annesi sattı! Kocasının şiddeti hayatını kararttı!
Öz annesi sattı! Kocasının şiddeti hayatını kararttı!
Aşırı yüklü kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
Aşırı yüklü kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
TikTok uğruna görülmemiş vahşet!
TikTok uğruna görülmemiş vahşet!
Kızına atılan mesajları görünce deliye döndü!
Kızına atılan mesajları görünce deliye döndü!
Çatıdan girdiler kapıdan çıktılar! Hırsızlar kamerada
Çatıdan girdiler kapıdan çıktılar! Hırsızlar kamerada
Üst geçitte bağlı duruyordu alevlere teslim oldu
Üst geçitte bağlı duruyordu alevlere teslim oldu
Konser sonrası başından vuruldu!
Konser sonrası başından vuruldu!
Neye uğradığını şaşırdı! İşte o anlar
Neye uğradığını şaşırdı! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster