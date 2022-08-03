Antalya'da kahreden olay! 10 günlük bebeği ölüme terkettiler

Antalya’nın Aksu ilçesinde dut ağacının altına bırakılmış hemen hemen 10 günlük olduğu belirlenen bir erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek akabinde de hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri bebeği ölüme terk edenleri bulmak üzere 3 kameradan 100’ün üzerinde araç plakasını incelemeye aldı.

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