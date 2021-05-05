Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı.