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Antalya’da kaçan toplarını almak istemişlerdi! Metruk binada korkunç olay

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Giriş: 30.01.2023 11:13
Antalya'da sokakta top oynamak için bir araya gelen çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Çocukların topları uzun süredir metruk halde olan bir villaya kaçtı. Onu aramak için çekinseler de binaya giren çocuklar, üst kattan gelen ağır kokuyu fark ettiler. Duvarın dibinde battaniyeye sarılı halde buldukları şey ise dehşete düşürdü. İşte ayrıntılar...
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