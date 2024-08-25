Antalya’da istilacı balon balığı avlama yarışması

Antalya'da düzenlenen balon balığı avlama yarışmasında, 90 santimetre ve 4 kilo 40 gram ağırlığındaki balon balığı birinci oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Bu istilacı türler, denizlerimizde ciddi tehdit oluşturuyor. Balon balıkları, yerli balık türlerimizi tüketiyor ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Denizlerimizin korunması hepimizin görevi” dedi.