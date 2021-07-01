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Antalya'da işkencesi kocasını öldüren Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı

AA
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Giriş: 01.07.2021 15:56
Antalya'da, kendisini darbeden eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek'in olaydan kısa süre sonra evinde jandarma eşliğinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı. Melek İpek ile jandarma arasındaki diyaloglar dikkat çekti.
Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı!
Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı!
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