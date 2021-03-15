Antalya’da işkenceci eşi Ramazan İpek’i öldüren Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı

Döşemealtı ilçesinde 7 Ocak günü işkenceci kocası Ramazan İpek'i öldüren ve hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katıldı. Melek İpek, "Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyas��nda onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi. 8 yaşındaki büyük kızımı da döverdi. Ama ağlayamıyordu. Çünkü ağladığında daha çok dayak yiyordu" açıklamasında bulundu.